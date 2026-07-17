В Германии за пуск дрона-шпиона над заводом задержан молдаванин

Как сообщает прокуратура Мюнхена, дрон был обнаружен прямо над охраняемой территорией компании, работающей на национальную оборону. Прибывшие на место оперативно обследовали окрестности и вскоре задержали предполагаемого оператора недалеко от места происшествия.