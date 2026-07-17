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В Германии за пуск дрона-шпиона над заводом задержан молдаванин

В немецкой федеральной земле Бавария сотрудники полиции задержали 37-летнего гражданина Молдавии. Его подозревают в том, что он с помощью беспилотника вёл видеосъёмку режимного оборонного предприятия.

В немецкой федеральной земле Бавария сотрудники полиции задержали 37-летнего гражданина Молдавии. Его подозревают в том, что он с помощью беспилотника вёл видеосъёмку режимного оборонного предприятия.

Как сообщает прокуратура Мюнхена, дрон был обнаружен прямо над охраняемой территорией компании, работающей на национальную оборону. Прибывшие на место оперативно обследовали окрестности и вскоре задержали предполагаемого оператора недалеко от места происшествия.

Следствие считает, что иностранец целенаправленно снимал объекты и материалы, имеющие критическое значение для безопасности Германии. По версии правоохранителей, полученные секретные кадры он планировал передать представителям иностранных спецслужб либо запрещённой организации.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Суд постановил оставить его в следственном изоляторе на территории Баварии до завершения расследования и начала судебного разбирательства.

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