Дачники нажаловались главе СКР Бастрыкину на взносы в СНТ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по обращению садоводов из Волгоградской области. Члены СНТ в области записали коллективное видеообращение к главе СК — оно повторно разошлось в медиапространстве.
Садоводы сообщают: руководство СНТ не отчитывается о расходовании членских взносов, в товариществе постоянные перебои с водоснабжением, территорию не убирают, дороги не ремонтируют. Люди снова подняли вопрос о невозможности бесплатной газификации.
Следственные органы СК по Волгоградской области ранее возбудили дело по статье 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями, но прокурор Городищенского района Дмитрий Шульга отменил постановление. По указанию руководства следственного управления дело возбуждено повторно.
Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Волгоградской области Виталию Семенову доложить о ходе расследования, доводах обращения и мерах по защите прав граждан после ранее данного поручения.
Ранее сообщалось, как грабители в Волжском унесли ценные картины из квартиры знакомого.