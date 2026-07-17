Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дачники нажаловались главе СКР Бастрыкину на взносы в СНТ

Бастрыкин поручил доклад по жалобе садоводов из Волгоградской области.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по обращению садоводов из Волгоградской области. Члены СНТ в области записали коллективное видеообращение к главе СК — оно повторно разошлось в медиапространстве.

Садоводы сообщают: руководство СНТ не отчитывается о расходовании членских взносов, в товариществе постоянные перебои с водоснабжением, территорию не убирают, дороги не ремонтируют. Люди снова подняли вопрос о невозможности бесплатной газификации.

Следственные органы СК по Волгоградской области ранее возбудили дело по статье 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями, но прокурор Городищенского района Дмитрий Шульга отменил постановление. По указанию руководства следственного управления дело возбуждено повторно.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Волгоградской области Виталию Семенову доложить о ходе расследования, доводах обращения и мерах по защите прав граждан после ранее данного поручения.

Ранее сообщалось, как грабители в Волжском унесли ценные картины из квартиры знакомого.