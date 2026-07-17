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Смертельное ДТП на трассе Минск-Гродно: погиб водитель мотоцикла

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Смертельная авария произошла в Минском районе, об этом сообщили в пресс-службе УГАИ УВД Минского облисполкома.

Источник: УГАИ УВД Миноблисполкома

ДТП произошло в пятницу около 16:45 на 18 километре автомобильной дороги «Минск-Гродно» Минского района.

По данным ведомства, 40-летний водитель мотоцикла Yamaha, по предварительной информации, неправильно выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, после чего столкнулся с попутно движущимся автомобилем Toyota под управлением 39-летнего водителя.

В результате удара мотоциклист потерял управление и упал на проезжую часть. Вслед за этим на него совершил наезд автомобиль Audi, которым управлял 63-летний водитель.

«Водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — рассказали в УГАИ УВД Минского облисполкома.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

В Госавтоинспекции призвали мотоциклистов соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и всегда прогнозировать действия других водителей на несколько шагов вперед.