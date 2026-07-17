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Двое погибли и один человек пострадал при атаке ВСУ на Крым

Два человека погибли и еще один получил ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Два человека погибли и еще один получил ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

— В результате очередной вражеской атаки на северный Крым погибли два человека, еще один получил ранения. Искренне соболезную родным и близким погибших. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления, — отметил Аксенов.

Власти окажут всю необходимую помощь и поддержку, заверил глава Крыма в МАКС.

15 июля Керчь оказалась полностью обесточена из-за ночной атаки украинской армии на инфраструктуру Крыма. Органы жизнеобеспечения работали за счет резервных источников питания. Глава города Иван Кошель сообщил, что все службы задействованы в аварийно-восстановительных работах.

9 июля в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Крым погиб житель Джанкоя, сообщил Аксенов. Он также призвал местных жителей проявлять бдительность, соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации.

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