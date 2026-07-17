Восемь человек погибли при обрушении горного склона в Китае

На юго-западе Китая, в муниципалитете Чунцин, в результате обрушения горного склона погибли восемь человек, еще 34 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает государственное информационное агентство «Синьхуа».
Инцидент произошел 17 июля примерно в 09:10 по местному времени (04:10 мск) в уезде Пэншуй. На месте происшествия развернута масштабная поисково-спасательная операция.
Государственное телевидение Китая (CCTV) уточняет масштабы происходящего: из опасной зоны эвакуированы более 1,1 тысячи местных жителей. К работам привлечены свыше 800 сотрудников экстренных служб и десятки единиц тяжелой техники, которым уже удалось извлечь из-под завалов как минимум 10 человек.
Председатель КНР Си Цзиньпин дал распоряжение организовать полномасштабные спасательные работы, оказать всю необходимую помощь пострадавшим и принять срочные меры для предотвращения повторных обрушений грунта. Кроме того, лидер страны поручил оперативно выяснить причины произошедшего и провести комплексную оценку геологических рисков в регионе Чунцин.
Юго-западные регионы Китая регулярно сталкиваются с природными катаклизмами из-за сложного рельефа и сейсмической активности. 8 июля в соседней провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,0.