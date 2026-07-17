Ангар загорелся в подмосковном Серпухове на площади 4000 квадратных метров

Утром 17 июля в промышленной зоне в подмосковных Бронницах произошел пожар на площади пять тысяч квадратных метров, в результате которого повреждения получили несколько автомобилей. Позднее пожарные локализовали горение в Бронницах на площади 3100 квадратных метров и не допустили распространения огня на административное здание. Всего в ликвидации возгорания были задействованы 60 специалистов, а также 20 единиц специальной техники.