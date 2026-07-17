В Ростове вынесли приговор фигурантам дела об «аксайских рынках»

Объединённая пресс-служба судов Ростовской области сообщила, что Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение по делу 15 фигурантов, которые в период с 2000 по 2021 год организовали масштабное мошенничество с недвижимостью. По данным следствия, глава группировки Б. и его подельники обманным путём оформили права на участки, входившие в муниципальный земельный фонд. Впоследствии они провели ряд сделок с этой собственностью, чтобы придать незаконным операциям видимость легитимности. Рыночная стоимость похищенной земли оценивается почти в 167,5 млн рублей, при этом общий незаконный доход злоумышленников превысил 398 млн рублей. Суд признал всех обвиняемых виновными. Подсудимые получили сроки лишения свободы от 7 лет и 6 месяцев до 17 лет, а также дополнительные наказания в виде штрафов и ограничений свободы. В качестве возмещения ущерба суд постановил конфисковать в доход государства свыше 398 млн рублей, а с главных организаторов преступления дополнительно взыскать ещё около 167 млн рублей. Также в казну обращено все имущество, арестованное в ходе расследования. Похищенные 34,8 гектара земли возвращены в муниципальную собственность Аксайского района. Отмечается, что на текущий момент приговор ещё не вступил в законную силу.