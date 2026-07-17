Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офис генпрокурора Украины показал момент покушения на Ермолаева в Монако

Появилось видео покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, совершённого в Монако. Запись взрыва опубликовал офис генерального прокурора Украины.

Источник: Life.ru

По данным следствия, исполнители заранее установили неподалеку от места преступления скрытую камеру, чтобы зафиксировать момент взрыва и подтвердить выполнение заказа. Хотя записи впоследствии были удалены, специалистам СБУ удалось восстановить видео.

На опубликованных кадрах видно, как Анастасия Березовская оставляет сумку со взрывным устройством у входа в дом Ермолаева незадолго до того, как к двери подходят сам предприниматель и сопровождавшие его люди.

Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева произошло 29 июня в Монако. По данным следствия, у входа в его дом была оставлена сумка со взрывным устройством, которое сработало, когда предприниматель вместе со своей спутницей и 13-летним сыном заходил в здание. Все трое получили ранения, при этом женщина лишилась обеих ног. Власти Монако квалифицировали произошедшее как покушение на убийство и вскоре установили личность предполагаемой исполнительницы — 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, объявленной в международный розыск по линии Интерпола.

6 июля Березовскую нашли мёртвой под Киевом с огнестрельными ранениями. СБУ сообщила о задержании действующего сотрудника Главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов. По версии следствия, офицер ГУР признался в убийстве подозреваемой, заявив, что действовал без санкции руководства. Впоследствии материалы расследования были переданы правоохранительным органам Монако, которые продолжают выяснять организаторов покушения на Ермолаева и обстоятельства гибели Березовской.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Монако: одно из самых маленьких и богатых государств мира
Монако — независимое княжество на побережье Средиземного моря. Несмотря на небольшую площадь, государство известно во всем мире как центр роскошного отдыха, международного бизнеса, банковского сектора и автоспорта. Собрали о Монако главное.
Читать дальше