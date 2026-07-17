Офис генпрокурора Украины показал момент покушения на Ермолаева в Монако

Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева произошло 29 июня в Монако. По данным следствия, у входа в его дом была оставлена сумка со взрывным устройством, которое сработало, когда предприниматель вместе со своей спутницей и 13-летним сыном заходил в здание. Все трое получили ранения, при этом женщина лишилась обеих ног. Власти Монако квалифицировали произошедшее как покушение на убийство и вскоре установили личность предполагаемой исполнительницы — 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, объявленной в международный розыск по линии Интерпола.