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Следствие просит арестовать Илью Ремесло из-за распространения фейков о ВС РФ

Следствие просит у Басманного суда Москвы заключить Ремесло под стражу сроком на два месяца.

Источник: Комсомольская правда

Следствие просит Басманный суд Москвы отправить блогера Илью Ремесло под стражу почти на два месяца из-за распространения фейков о российских войсках. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин в беседе с ТАСС.

По его словам, следственные действия по делу завершены. Ремесло задержали в Санкт-Петербурге в порядке статьи 91 УПК РФ, а затем он был допрошен в статусе подозреваемого и обвиняемого.

«Предъявлено обвинение по п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ», — сказал юрист.

Как уточнил Бадамашин, вопрос о мере пресечения должен быть рассмотрен в Басманном районном суде Москвы. Следователь просит заключить Ремесло под стражу на 1 месяц и 30 суток.

Расследованием занимается Главное следственное управление СК РФ. При этом сам блогер вину не признает.

KP.RU прежде сообщал, суд в Москве признал легальным заочный приговор актеру Артуру Смольянинову*, осужденному на восемь лет тюрьмы за фейки о ВС РФ. Суд отклонил апелляцию защиты, оставив в силе решение суда.

* — внесен в реестр иноагентов Минюста РФ.