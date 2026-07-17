Следствие просит арестовать Илью Ремесло из-за распространения фейков о ВС РФ

Следствие просит Басманный суд Москвы отправить блогера Илью Ремесло под стражу почти на два месяца из-за распространения фейков о российских войсках. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин в беседе с ТАСС.
По его словам, следственные действия по делу завершены. Ремесло задержали в Санкт-Петербурге в порядке статьи 91 УПК РФ, а затем он был допрошен в статусе подозреваемого и обвиняемого.
«Предъявлено обвинение по п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ», — сказал юрист.
Как уточнил Бадамашин, вопрос о мере пресечения должен быть рассмотрен в Басманном районном суде Москвы. Следователь просит заключить Ремесло под стражу на 1 месяц и 30 суток.
Расследованием занимается Главное следственное управление СК РФ. При этом сам блогер вину не признает.
KP.RU прежде сообщал, суд в Москве признал легальным заочный приговор актеру Артуру Смольянинову*, осужденному на восемь лет тюрьмы за фейки о ВС РФ. Суд отклонил апелляцию защиты, оставив в силе решение суда.
* — внесен в реестр иноагентов Минюста РФ.