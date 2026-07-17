Полиция нашла 30 тысяч долларов наличными у экс-чиновника Минпромторга Колобова

Во время обыска у бывшего директора департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга России Дмитрия Колобова, арестованного по делу о мошенничестве, полицейские обнаружили у него 30 тысяч долларов наличными и драхмы. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в правоохранительных органах.