Полиция нашла 30 тысяч долларов наличными у экс-чиновника Минпромторга Колобова

Во время обыска у бывшего директора департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга России Дмитрия Колобова, арестованного по делу о мошенничестве, полицейские обнаружили у него 30 тысяч долларов наличными и драхмы. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в правоохранительных органах.
— По месту жительства Колобова прошли обыски, в ходе которых обнаружена крупная сумма денег наличными — 30 тысяч долларов, а также драхмы, — говорится в материале.
Ранее Мещанский суд Москвы арестовал Дмитрия Колобова по делу о мошенничестве, связанного с хищением денежных средств, выделенных на инновационные проекты в рамках импортозамещения. Ущерб только по одному эпизоду, связанному с производством подгузников для взрослых из российской целлюлозы, составляет более 50 миллионов рублей, передает ТАСС.
20 апреля сотрудники Федеральной службы безопасности сообщили, что во время обысков у бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера правоохранители обнаружили у него крупную сумму, в том числе в рублях и валюте.