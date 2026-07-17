В Петербурге задержали подростка за поджог АГЗС

Инцидент произошёл около 15:40 на проспекте Непокорённых. Юноша облил горючей жидкостью одну из колонок и устроил пожар. Наряд вневедомственной охраны узнал о возгорании во время патрулирования и сразу прибыл на место. Очевидец указал сотрудникам на пытавшегося скрыться предполагаемого поджигателя и описал его приметы.