Ранее сообщалось, что за минувшую неделю российские системы противовоздушной обороны сбили 4661 беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Помимо массированного уничтожения дронов, силами ПВО были перехвачены 68 управляемых авиационных бомб, 7 реактивных снарядов американской системы HIMARS и 2 крылатые ракеты большой дальности. Обновлены также общие данные за всё время проведения специальной военной операции: на сегодняшний день уничтожено свыше 183 тысяч беспилотников. Наряду с этим в сводке значатся 673 самолёта, 284 вертолёта, 666 зенитных ракетных комплексов и более 30 тысяч танков и прочей боевой бронетехники.