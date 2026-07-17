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В Серпухове загорелся склад швейного производства на 4 тысячах «квадратов»

Крупный пожар произошёл в складском здании в подмосковном Серпухове. Пламя распространилось на площади 4 тыс. квадратных метров. Обстоятельства инцидента контролирует прокуратура региона.

Источник: Life.ru

В Серпухове загорелся склад швейного производства на 4 тыс. «квадратов». Видео © Telegram/ Прокуратура Московской области.

Внутри ангара располагается предприятие по производству одежды. На месте работают экстренные службы. Пожарные принимают меры, чтобы справиться с огнём и не допустить его дальнейшего распространения.

Причину возгорания специалисты определят после завершения тушения. Для этого проведут пожарно-техническую экспертизу.

Ранее Life.ru писал, что крупный склад загорелся в подмосковном Долгопрудном. Огонь охватил 4,5 тыс. квадратных метров, внутри хранились мебель, геотекстиль и кулеры. К тушению привлекли 45 специалистов и 14 единиц техники.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.