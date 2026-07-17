Подросток по указанию злоумышленников поджег газовую заправку в Санкт-Петербурге

16-летнего подростка задержали за поджог газозаправочной станции на проспекте Непокоренных в Калининском районе Санкт-Петербурга. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
По информации ведомства, юноша разлил легковоспламеняющуюся жидкость рядом с заправкой и поднес к ней огонь. В результате инцидента никто не пострадал.
Следствием установлено, что неизвестные связались с подростком и обманом вынудили его совершить преступление. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
— Следователем проведен осмотр места происшествия, осуществляются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.
Также 17 июля неизвестные заставили 15-летнюю девочку поджечь заправку в подмосковной Балашихе. Сотрудники АЗС вовремя увидели происходящее и остановили ребенка, возгорание не возникло. Инцидент произошел на заправке на улице Керамической. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.