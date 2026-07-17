Подросток по указанию злоумышленников поджег газовую заправку в Санкт-Петербурге

16-летнего подростка задержали за поджог газозаправочной станции на проспекте Непокоренных в Калининском районе Санкт-Петербурга. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.