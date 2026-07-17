Блогера Илью Ремесло арестовали до 16 сентября

В марте Илью Ремесло поместили в психиатрическую больницу после его постов с критикой СВО. Мужчина не сопротивлялся госпитализации. Всего он пробыл в медицинском учреждении месяц. Согласно информации журналистов, в петербургскую больницу имени Скворцова-Степанова мужчину положили «по запросу третьих лиц». Сам блогер отметил, что не употреблял наркотики и алкоголь, а диагноз был «лайтовый».