В Гвардейске мини-фигурка «Вермяшка» пала жертвой вандалов. Фигурки, изображающие будильники, установили в городе на этой неделе. Всего их 12.
О случившемся рассказала местная администрация: «Одна из фигурок “Времяшки” — “Поэт” сломана. Мы искренне не понимаем, зачем это было сделано, но напоминаем: за фигурками ведется наблюдение. Видео с участием двух молодых людей уже передано правоохранительным органам», — говорится в сообщении в паблике администрации муниципалитета в «ВК».
Убытки от бессердечного акта вандализма уже подсчитывают. Фигурку будут восстанавливать.