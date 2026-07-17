В Гвардейске мини-фигурка «Вермяшка» пала жертвой вандалов

О случившемся рассказала местная администрация: «Одна из фигурок “Времяшки” — “Поэт” сломана. Мы искренне не понимаем, зачем это было сделано, но напоминаем: за фигурками ведется наблюдение. Видео с участием двух молодых людей уже передано правоохранительным органам», — говорится в сообщении в паблике администрации муниципалитета в «ВК».