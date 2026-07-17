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В Липецке беспилотник упал на многоквартирный жилой дом

В Липецке беспилотный летательный аппарат совершил падение на многоквартирный жилой дом. Как сообщил губернатор Игорь Артамонов в «Максе», жильцы были эвакуированы, пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

«БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. К счастью, детонации не произошло. Пострадавших нет. Жители дома эвакуированы. Территория оцеплена. На месте работают все оперативные службы», — написал он.

На месте происшествия находится мэр Липецка Михаил Щербаков. По его словам, экстренные службы и прибывшие взрывотехники обследуют дом и прилегающую территорию. «В целях безопасности организована эвакуация жителей. Для тех, кому потребуется временное размещение на несколько часов, подготовлена школа № 63. Если возникнет необходимость разместить людей на ночь, будет открыт пункт временного размещения в школе № 69», — написал он в «Максе».

Щербаков отметил, что первоочередной задачей в настоящее время является обеспечение безопасности жителей и проведение полного обследования здания.

«Специалисты, имеющие допуск к проведению работ по разминированию БПЛА, смогут приступить к работе только завтра днем. До завершения этих мероприятий возвращаться в квартиры нельзя — это вопрос безопасности», — написал мэр.

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