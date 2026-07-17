В Херсонской области при атаке дронов ВСУ на машины погибли два человека

«В 16:00 [мск] на федеральной трассе Р-280 у села Чонгар в результате атаки БПЛА повреждены четыре легковых автомобиля. Погибли два человека, их личности устанавливаются, еще один человек пострадал», — сказал Василенко.
Как ранее сообщал Народный фронт, ВСУ атаковали колонну гражданских автомобилей, когда те стояли в пробке.
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