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В Херсонской области при атаке дронов ВСУ на машины погибли два человека

ГЕНИЧЕСК, 17 июля. /ТАСС/. В Херсонской области два мирных жителя погибли и один ранен в результате удара беспилотников ВСУ по машинам на трассе «Новороссия» (Р-280) у Чонгара, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

Источник: РИА "Новости"

«В 16:00 [мск] на федеральной трассе Р-280 у села Чонгар в результате атаки БПЛА повреждены четыре легковых автомобиля. Погибли два человека, их личности устанавливаются, еще один человек пострадал», — сказал Василенко.

Как ранее сообщал Народный фронт, ВСУ атаковали колонну гражданских автомобилей, когда те стояли в пробке.

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