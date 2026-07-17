Била ребенка и заклеивала ему рот скотчем: в Волгограде расследуют дело об издевательствах няни детсада над мальчиком

По имеющимся данным, виновная призналась, что действительно била ребенка. Сам же мальчик рассказывал родителям, что воспитательница заклеивала ему рот скотчем. Кроме того, другие родители также отмечали, что не раз жаловались на сотрудницу детсада, которая грубо обращалась с детьми.