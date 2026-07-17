Била ребенка и заклеивала ему рот скотчем: в Волгограде расследуют дело об издевательствах няни детсада над мальчиком

В Волгограде возбудили уголовное дело после сообщений об издевательствах над мальчиком в одном из детских садов. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования данного дела. Об этом рассказали в пресс-службе комитета.
Поводом стала недавно опубликованное сообщение в СМИ, в котором говорилось, как мать мальчика пожаловалась на жестокое обращение с ее сыном в детсаду Краснооктябрьского района. Над малышом всячески издевалась одна из нянь учреждения.
«По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело», — заявили в СК.
По имеющимся данным, виновная призналась, что действительно била ребенка. Сам же мальчик рассказывал родителям, что воспитательница заклеивала ему рот скотчем. Кроме того, другие родители также отмечали, что не раз жаловались на сотрудницу детсада, которая грубо обращалась с детьми.
Ранее жительницу Кузбасса приговорили к четырем годам колонии за издевательство над приемной дочерью. Неадекватная опекунша постоянно била девочку шваброй и ремнем за малейшую провинность.