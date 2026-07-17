Подросток на квадроцикле столкнулся с двумя автомобилями на Киевском шоссе

11 мая школьник 2018 года рождения, который катался на квадроцикле по улице Северной в подмосковном поселке Вешки, сбил девочку, в результате чего ее госпитализировали. 13 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль ход дела об аварии в Вешках.