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Подросток на квадроцикле столкнулся с двумя автомобилями на Киевском шоссе

17-летний подросток на квадроцикле выехал на Киевское шоссе и столкнулся с двумя автомобилями. Инцидент произошел на 58-м километре в пятницу, 17 июля.

17-летний подросток на квадроцикле выехал на Киевское шоссе и столкнулся с двумя автомобилями. Инцидент произошел на 58-м километре в пятницу, 17 июля.

По данным Telegram-канал «Агентство “Москва”, в результате аварии квадроцикл перевернулся, после этого подростка госпитализировали с травмами.

11 мая школьник 2018 года рождения, который катался на квадроцикле по улице Северной в подмосковном поселке Вешки, сбил девочку, в результате чего ее госпитализировали. 13 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль ход дела об аварии в Вешках.