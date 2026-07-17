Подросток на квадроцикле столкнулся с двумя автомобилями на Киевском шоссе

17-летний подросток на квадроцикле выехал на Киевское шоссе и столкнулся с двумя автомобилями. Инцидент произошел на 58-м километре в пятницу, 17 июля.
По данным Telegram-канал «Агентство “Москва”, в результате аварии квадроцикл перевернулся, после этого подростка госпитализировали с травмами.
11 мая школьник 2018 года рождения, который катался на квадроцикле по улице Северной в подмосковном поселке Вешки, сбил девочку, в результате чего ее госпитализировали. 13 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль ход дела об аварии в Вешках.