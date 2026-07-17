Застрявший в дупле под Петербургом россиянин всю ночь пил пиво

По информации журналистов, накануне мужчина прихватил алкоголь, набрёл на уединённое дерево недалеко от Казанского собора и решил на него залезть. На высоте четырёх метров в клёне обнаружилось здоровое дупло глубиной около двух метров, куда Роман и провалился, немного не рассчитав свои силы. Вместо паники мужчина оценил обстановку и решил, что ночь в компании пива — не самый плохой вариант. Всё это время он не звал на помощь, не стучал и не дёргался, а спокойно сидел внутри, потягивая принесённое пенное.