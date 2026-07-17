Жителя Петербурга, «случайно» зашедшего в здание прокуратуры, арестовали

8 июля стало известно, что Таганский районный суд столицы продлил арест молодым людям по фамилиям Чуянов, Кривяк и Шакиров, которые обвиняются в хулиганстве у здания Роскомнадзора. Они пробудут в СИЗО как минимум до 13 августа. Что именно «натворили» фигуранты, не уточняется. Ранее тот же суд продлевал им арест на два месяца.