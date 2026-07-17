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Жителя Петербурга, «случайно» зашедшего в здание прокуратуры, арестовали

Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга арестовал на два месяца местного жителя по делу о хулиганстве. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщила объединенная пресс-службой судов города.

Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга арестовал на два месяца местного жителя по делу о хулиганстве. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщила объединенная пресс-службой судов города.

По данным следствия, в период с 02:00 до 02:45 мужчина проник в вестибюль районной прокуратуры. Внутри здания он угрожал консьержу, а затем разбил окно и выбил дверь помещения вахты.

— (Обвиняемый — прим. «ВМ») задержан, ему предъявлено обвинение, против меры возражал и пояснил суду, что находился в состоянии алкогольного опьянения и случайно зашел в здание прокуратуры, — говорится в материале.

8 июля стало известно, что Таганский районный суд столицы продлил арест молодым людям по фамилиям Чуянов, Кривяк и Шакиров, которые обвиняются в хулиганстве у здания Роскомнадзора. Они пробудут в СИЗО как минимум до 13 августа. Что именно «натворили» фигуранты, не уточняется. Ранее тот же суд продлевал им арест на два месяца.

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