Блогера Илью Ремесло арестовали по делу о фейках о ВС РФ

В марте Илья Ремесло опубликовал в Telegram-канале несколько постов с критикой российских властей. Блогера госпитализировали в психбольницу в Петербурге. Ранее он был известен критикой оппозиционера Алексея Навального. С 2017 по 2023 год входил в состав Общественной палаты России. Он отвечал за противодействие распространению недостоверной информации в интернете, а также выступал заявителем по уголовным делам.