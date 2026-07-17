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Украинский БПЛА упал на многоквартирный дом в Липецке, территорию оцепили

Украинский беспилотник самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Украинский беспилотник самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По его словам, детонации не произошло. В результате инцидента никто не пострадал. Жителей дома эвакуировали, а территорию оцепили.

— На месте работают все оперативные службы, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Специалисты приступят к разминированию дрона 18 июля.

В период с 08:00 до 20:00 17 июля российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 105 БПЛА Вооруженных сил Украины в небе над регионами страны, а также Азовским и Черным морями, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

При этом за прошедшую неделю военнослужащие РФ сбили 68 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, две крылатые ракеты большой дальности, а также 4661 беспилотник.

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