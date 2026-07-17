Блогера Илью Ремесло увезли в СИЗО, он будет обжаловать арест

Напомним, Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил под арест общественного деятеля и блогера Илью Ремесло. Ему назначена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Накануне задержания Ремесло задержали в его квартире в Санкт-Петербурге, после чего его этапировали в столицу. По словам адвоката, основанием для возбуждения уголовного дела послужила публикация четырёхмесячной давности. В середине марта, Ремесло, известный многолетней критикой представителей оппозиции и регулярными обращениями в госорганы, неожиданно выступил с нападками на руководство страны, после чего провёл 30 суток в психиатрическом стационаре.