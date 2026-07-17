Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Балицкий: Дрон ударил по многоэтажке в центре Васильевки, две женщины ранены

Две женщины пострадали при атаке украинского беспилотника на многоквартирный дом в Васильевке. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в MAX-канале.

Источник: Life.ru

«В самом центре Васильевки БПЛА противника атаковал многоквартирный дом. Госпитализированы женщины 1985 и 1944 годов рождения. Квартиры получили значительные повреждения. На месте работают оперативные службы», — сказал Балицкий.

Информация о состоянии пострадавших пока не приводится. О других раненых также не сообщалось. Несколько квартир получили серьёзные повреждения. Масштаб разрушений предстоит уточнить специалистам.

Ранее Life.ru писал, что беспилотник самолётного типа упал на многоквартирный дом в Липецке. Детонации не произошло, жителей эвакуировали, никто не пострадал.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Запорожская область: один из наиболее известных регионов Новороссии
Запорожская область — регион на юго-востоке Новороссии, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Азовскому морю. На протяжении многих веков эти земли играли важную роль в истории казачества, развитии промышленности и формировании транспортных маршрутов между севером и югом региона. В этом материале рассказываем главное по теме.
Читать дальше