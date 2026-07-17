Замглавы полиции Таиланда лично арестовал семью россиян по делу о восьми домах

Во время первого допроса Игорь признался, что лично не знаком с тайцем, владеющим контрольной долей. Следствие считает, что тот мог выступать подставным лицом. Власти Таиланда проводят общенациональную кампанию против подобных схем. Иностранцам запрещено напрямую приобретать земельные участки и расположенные на них строения, поэтому законность оформления активов теперь проверят следователи.