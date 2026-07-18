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Подросток в Петербурге мог поджечь заправку из-за знакомства с девушкой

МВД: поджогу заправки в Петербурге могло предшествовать знакомство с девушкой.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Поджогу подростком газозаправочной станции в Санкт-Петербурге могло предшествовать знакомство с девушкой, после которого неизвестные угрозами вынудили парня совершить преступление, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Региональный главк Росгвардии сообщал о задержании 16-летнего юноши, который в пятницу днем в Калининском районе Петербурга облил горючей жидкостью одну из колонок газозаправочной станции и поджег ее. Согласно каналу СК РФ на платформе «Макс», никто не пострадал. Подростка под обманным предлогом вынудили совершить поджог неустановленные лица, связавшиеся с ним по телефону и представившиеся кураторами.

«По предварительной информации, около трех недель назад он (фигурант — ред.) познакомился в одном из мессенджеров с неизвестной девушкой. В дальнейшем с ним связались неизвестные лица, которые, по словам подростка, угрожали ему и его родственникам, требуя совершить поджог объекта», — рассказали в региональном главке МВД.

По факту поджога заправки на проспекте Непокоренных полиция организовала проверку, отмечают в ГУМВД. Правоохранители, в частности, проверяют информацию о том, что инциденту предшествовало знакомство с девушкой.

Как добавили в полиции, в результате поджога газораздаточная колонка полностью сгорела, а газовый модуль станции оказался частично поврежден. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт).