Издевательства в детсаду Волгограда возмутили главу СКР Бастрыкина

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела о противоправных действиях в отношении воспитанника детского сада в Волгоградской области.
В Волгограде в СМИ появилась информация от жительницы Краснооктябрьского района об издевательствах над ее четырехлетним сыном в детском саду. По словам женщины, сотрудники учреждения допускали насилие в отношении детей. По этому факту следственные органы СК России по Волгоградской области возбудили уголовное дело.
Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Виталию Семенову доложить о ходе расследования и о доводах, изложенных в публикации.
Ранее сообщалось, как волгоградка обманула полицейских из-за кредита.