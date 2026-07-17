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Издевательства в детсаду Волгограда возмутили главу СКР Бастрыкина

Мать 4-летнего мальчика пожаловалась на насилие в детсаду.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела о противоправных действиях в отношении воспитанника детского сада в Волгоградской области.

В Волгограде в СМИ появилась информация от жительницы Краснооктябрьского района об издевательствах над ее четырехлетним сыном в детском саду. По словам женщины, сотрудники учреждения допускали насилие в отношении детей. По этому факту следственные органы СК России по Волгоградской области возбудили уголовное дело.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Виталию Семенову доложить о ходе расследования и о доводах, изложенных в публикации.

Ранее сообщалось, как волгоградка обманула полицейских из-за кредита.