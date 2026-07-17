Издевательства в детсаду Волгограда возмутили главу СКР Бастрыкина

В Волгограде в СМИ появилась информация от жительницы Краснооктябрьского района об издевательствах над ее четырехлетним сыном в детском саду. По словам женщины, сотрудники учреждения допускали насилие в отношении детей. По этому факту следственные органы СК России по Волгоградской области возбудили уголовное дело.