В ДНР из-за агрессии Киева погибли 2 и пострадали 12 мирных жителей

Ранее украинские беспилотники атаковали колонну гражданских автомобилей в Херсонской области. В момент удара машины находились в пробке. Сотрудники Народного фронта успели покинуть один из автомобилей за десять секунд до взрыва. Одного из представителей движения осколком ранило в спину. Кроме него, пострадали и другие граждане. Есть погибшие, однако их точное число не называется.