В США убийство 45-летней давности раскрыли благодаря соусу и газировке из мусора

В ходе возобновлённого в 2025 году расследования дела 44-летней давности установлено, что Беверли и Тельма имели совместные ипотечные обязательства на недвижимость в Далласе. После вступления в брак Тельма и её муж Ларри требовали от Беверли полного погашения долга, на что она отвечала отказом. За несколько дней до убийства между ними произошла очередная ссора.