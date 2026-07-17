Девочка выжила, упав с девятого этажа дома в центре Москвы

4 июля в Ачинске Красноярского края четырехлетний мальчик выпал из окна жилого дома, его госпитализировали. По данным СМИ, ребенок не удержал равновесие, пока находился на подоконнике, и сорвался вниз. В момент происшествия его мать находилась на кухне.