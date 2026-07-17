Девочка выжила, упав с девятого этажа дома в центре Москвы

11-летняя девочка выпала из окна девятого этажа дома в центре Москвы и выжила. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщило издание «МК».
По информации журналистов, инцидент произошел вечером 16 июля на улице Бакунинской. Ребенок находился дома вместе с семьей.
— В какой-то момент один из взрослых услышал крик школьницы из ее отдельной комнаты и прибежал на помощь. Однако комната оказалась пустой, а окно было открыто, — говорится в материале.
Предположительно, девочка сидела на подоконнике с открытым окном, в какой-то момент потеряла равновесие и упала. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое, пишет издание.
4 июля в Ачинске Красноярского края четырехлетний мальчик выпал из окна жилого дома, его госпитализировали. По данным СМИ, ребенок не удержал равновесие, пока находился на подоконнике, и сорвался вниз. В момент происшествия его мать находилась на кухне.
27 июня 13-летняя девочка выпала из окна пятого этажа дома на улице Большой Санкт-Петербургской в Великом Новгороде. СК РФ начал проверку.