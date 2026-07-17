Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Интервью Собчак стало главным доказательством в деле блогера Ремесло

Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что ключевым доказательством в уголовном деле блогера Ильи Ремесло, арестованного за распространение фейков о Вооружённых силах Российской Федерации, стало его интервью журналистке Ксении Собчак. Об этом пишет ТАСС.

«Доказательство в деле Ильи Ремесло — его интервью Ксении Собчак», — сказал защитник.

Напомним, блогер Илья Ремесло помещён в следственный изолятор № 7 в Капотне. Свою вину Ремесло не признаёт. Защита намерена обжаловать решение суда. Напомним, Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил под арест общественного деятеля и блогера. Ему назначена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Накануне задержания Ремесло задержали в его квартире в Санкт-Петербурге, после чего его этапировали в столицу. Ремесло, известный многолетней критикой представителей оппозиции и регулярными обращениями в госорганы, неожиданно выступил с нападками на руководство страны, после чего провёл 30 суток в психиатрическом стационаре.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.