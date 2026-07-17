ВСУ атаковали беспилотниками колонну машин мирных жителей в Херсонской области

Как уточнили представители движения, несколько сотрудников Народного фронта успели выскочить из автомобиля за несколько секунд до взрыва. Один из них получил осколочное ранение в спину. Также среди мирных жителей, попавших под атаку ВСУ, есть погибшие и пострадавшие.