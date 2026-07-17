ВСУ атаковали беспилотниками колонну машин мирных жителей в Херсонской области

Вооруженные силы Украины беспилотниками атаковали колонну машин с мирными жителями в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Народного фронта.
«Сегодня ВСУ с воздуха атаковали БПЛА колонну машин мирных жителей в Херсонской области. Люди просто стояли в пробке», — говорится в сообщении.
Как уточнили представители движения, несколько сотрудников Народного фронта успели выскочить из автомобиля за несколько секунд до взрыва. Один из них получил осколочное ранение в спину. Также среди мирных жителей, попавших под атаку ВСУ, есть погибшие и пострадавшие.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал автобусный парк в городе Скадовск Херсонской области дронами, снаряженными зажигательной смесью. В результате ударов сгорели 40 детских автобусов.