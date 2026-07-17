В Индии крокодил напал на 12-летнего мальчика и растерзал его

Инцидент произошёл днём в округе Бахрайч, примерно в 45 километрах от административного центра района. Мальчик вместе с дядей помогал высаживать рис на поле. Закончив работу, родственники остановились у реки, чтобы смыть грязь с рук и ног перед дорогой домой.
Около 18:00 из воды неожиданно появился крокодил. Рептилия схватила ребёнка за ногу и утащила его в реку. Дядя мальчика сразу позвал на помощь, а находившиеся поблизости крестьяне и жители деревни бросились к берегу. Они пытались отпугнуть хищника, бросая в него камни и кирпичи, однако это не помогло. По словам очевидцев, крокодил несколько раз подбрасывал жертву в воде, после чего скрылся вместе с ней на глубине.
После случившегося десятки сельчан организовали поиски, используя длинные бамбуковые шесты. Лишь около 22:00 им удалось найти останки ребёнка. Начальник местного полицейского участка Т. Н. Маурья подтвердил факт нападения, а также заявил, что распространяющееся в социальных сетях видео действительно связано с произошедшей трагедией.
По словам инспектора лесного хозяйства Сакиба Ансари, к моменту обнаружения тела крокодил успел частично его съесть. Наиболее тяжёлые повреждения пришлись на правую ногу и нижнюю часть туловища. Погибший учился в шестом классе. Несколько лет назад он лишился обоих родителей. У мальчика остались брат и две сестры. Семье погибшего выплатят компенсацию в размере 400 тысяч индийских рупий в рамках действующей государственной программы поддержки.
А ранее в Армении крокодил из частного зоопарка, принадлежащего оппозиционному лидеру и бизнесмену Гагику Царукяну, укусил сотрудника МЧС. Пострадавшего госпитализировали. Следственный комитет изъял животных в качестве вещественных доказательств. Из особняка Царукяна вывели тигра и трёх львов, предварительно усыпив их. Во время транспортировки погибла львица, не вышедшая из наркоза.
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