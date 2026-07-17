В Индии крокодил напал на 12-летнего мальчика и растерзал его

Около 18:00 из воды неожиданно появился крокодил. Рептилия схватила ребёнка за ногу и утащила его в реку. Дядя мальчика сразу позвал на помощь, а находившиеся поблизости крестьяне и жители деревни бросились к берегу. Они пытались отпугнуть хищника, бросая в него камни и кирпичи, однако это не помогло. По словам очевидцев, крокодил несколько раз подбрасывал жертву в воде, после чего скрылся вместе с ней на глубине.