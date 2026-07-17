В Челябинске задержали бывшего начальника управления прокуратуры Путяйкина

Путяйкину 39 лет. Ранее он занимал должность заместителя прокурора Советского района Челябинска. В 2022 году его назначили прокурором Нязепетровского района. Позже Путяйкин возглавил управление по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе областной прокуратуры. В конце весны 2026 года он покинул ведомство. Официальные причины увольнения не раскрывались.