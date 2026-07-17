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В Челябинске задержали бывшего начальника управления прокуратуры Путяйкина

Бывшего начальника управления прокуратуры Челябинской области Сергея Путяйкина задержали по делу о коррупционных преступлениях. Его доставили в суд в Челябинске для избрания меры пресечения. Об этом сообщил портал 74.RU.

Источник: Life.ru

Следствие предъявило Путяйкину обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Одна из них предусматривает ответственность за «получение взятки в особо крупном размере». Второе обвинение касается превышения должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности. Подробности предполагаемых преступлений и размер взятки издание не приводит.

Путяйкину 39 лет. Ранее он занимал должность заместителя прокурора Советского района Челябинска. В 2022 году его назначили прокурором Нязепетровского района. Позже Путяйкин возглавил управление по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе областной прокуратуры. В конце весны 2026 года он покинул ведомство. Официальные причины увольнения не раскрывались.

Ранее в Москве задержали бывшего советника главы Российского экологического оператора Павла Бесшапова. Его заподозрили в причастности к хищению 82 млн рублей, которые выделили на создание объектов по обращению с отходами в Дагестане. Следствие считает, что участники предполагаемой схемы завышали объёмы выполненных работ и указывали недостоверные сведения о закупках и оборудовании.

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