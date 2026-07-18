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Новую одежду под видом б/у пытались ввезти в Беларусь — не получилось

МИНСК, 17июл — Sputnik. Витебские таможенники выявили попытку уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Источник: Telegram / Таможенные органы Беларуси

Уточняется, что латвийский перевозчик попытался ввезти через Беларусь на территорию ЕАЭС партию новой одежды, выдав ее за бывшую в употреблении.

«Грузовой автомобиль MAN латвийского перевозчика, в котором перемещались товары, следовал через пункт пропуска “Григоровщина”, — говорится в сообщении таможенных органов.

В представленных к оформлению документах было указано, что в транспортном средстве находится 4,6 тонны б/у одежды и обуви.

При досмотре груза у сотрудников таможни возникли сомнения — часть товаров была со срезанными бирками.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что более 24,6 тысячи единиц одежды являлись новыми.

Пытаясь выдать одежду и обувь за ту, которая уже была в употреблении, перевозчик намеревался сэкономить на таможенных платежах более 136 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили, что преступная схема была реализована группой лиц по предварительному сговору, пояснили в ГТК.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет тюрьмы.

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