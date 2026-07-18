Новую одежду под видом б/у пытались ввезти в Беларусь — не получилось

Уточняется, что латвийский перевозчик попытался ввезти через Беларусь на территорию ЕАЭС партию новой одежды, выдав ее за бывшую в употреблении.
«Грузовой автомобиль MAN латвийского перевозчика, в котором перемещались товары, следовал через пункт пропуска “Григоровщина”, — говорится в сообщении таможенных органов.
В представленных к оформлению документах было указано, что в транспортном средстве находится 4,6 тонны б/у одежды и обуви.
При досмотре груза у сотрудников таможни возникли сомнения — часть товаров была со срезанными бирками.
В результате проведенной экспертизы было установлено, что более 24,6 тысячи единиц одежды являлись новыми.
Пытаясь выдать одежду и обувь за ту, которая уже была в употреблении, перевозчик намеревался сэкономить на таможенных платежах более 136 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили, что преступная схема была реализована группой лиц по предварительному сговору, пояснили в ГТК.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет тюрьмы.