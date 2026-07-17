Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 2 месяца за буйство в прокуратуре

По данным следствия, инцидент произошёл в ночь на 16 июля. Мужчина проник в здание прокуратуры, после чего вступил в конфликт с консьержем, он угрожал сотруднику, а затем повредил служебное помещение: разбил окно и выбил дверь. Кроме того, обвиняемому вменяют сопротивление человеку, который пытался пресечь нарушение порядка. Действия Баталова квалифицированы по части 2 статьи 213 УК РФ.