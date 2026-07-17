Власти Мексики отменили угрозу цунами после землетрясения

«На основе проанализированной информации и наблюдений за уровнем моря в прибрежной зоне мексиканского Тихого океана и на побережьях вблизи эпицентра землетрясения значительных колебаний не ожидается. В связи с этим предупреждение о цунами для мексиканского Тихого океана, выпущенное после землетрясения магнитудой 7,4, зарегистрированного в 135 км к юго-западу от Сьюдад-Идальго, штат Чьяпас, отменяется», — говорится в заявлении ведомства.