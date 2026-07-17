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Легковушка протаранила остановку с людьми в Чебоксарах, есть погибшая и раненые

В Чебоксарах произошло ДТП с участием легкового автомобиля, который врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. По предварительным данным, один человек погиб и ещё несколько ранены. Об этом сообщает УМВД России по г. Чебоксары.

Источник: Life.ru

Момент аварии. Видео © Telegram / УМВД России по г. Чебоксары.

«Авария произошла 17 июля около 22 часов возле дома № 36 по Московскому проспекту. Предварительно, 18-летний водитель “Рено Логан” съехал с проезжей части и совершил наезд на остановочный павильон, где стояли люди», — уточнили в УМВД.

Легковушка протаранила остановку с людьми в Чебоксарах. Видео © Telegram / Что Сейчас Происходит? | Чебоксары.

Женщина скончалась на месте происшествия, личность погибшей устанавливается. Один мужчина, находившийся без сознания, экстренно госпитализирован. Предварительная причина ДТП — водитель уснул за рулём.

Ранее в Уганде произошло смертельное ДТП с участием школьного автобуса. В результате аварии погибли 21 человек, среди них 20 школьников и один взрослый. Помимо погибших, несколько детей и трое взрослых получили травмы. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Автобус перевозил школьников из столицы страны Кампалы на экскурсию к водопадам Сипи, расположенным на востоке Уганды. Водитель не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги, врезалась в скалу и перевернулась.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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