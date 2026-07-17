Легковушка протаранила остановку с людьми в Чебоксарах, есть погибшая и раненые

Ранее в Уганде произошло смертельное ДТП с участием школьного автобуса. В результате аварии погибли 21 человек, среди них 20 школьников и один взрослый. Помимо погибших, несколько детей и трое взрослых получили травмы. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Автобус перевозил школьников из столицы страны Кампалы на экскурсию к водопадам Сипи, расположенным на востоке Уганды. Водитель не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги, врезалась в скалу и перевернулась.