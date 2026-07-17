В Воронежской области автомобиль сбил двух подростков на пешеходном переходе

ВОРОНЕЖ, 17 июля. /ТАСС/. В Воронежской области двое несовершеннолетних попали под автомобиль, переходя дорогу по пешеходному переходу в городе Павловске. Пострадавшие были доставлены в медучреждение, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
17 июля около 20:30 мск у дома № 1 в микрорайоне Гранитный, по предварительным данным, 72-летний местный житель, управляя автомобилем Subaru Forester, допустил наезд на двух несовершеннолетних, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате ДТП пешеходы — местные жители, 17-летний мальчик и 14-летняя девочка, — получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.