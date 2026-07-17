18-летний водитель уснул на рулем и влетел в остановку с людьми

Ранее KP.RU сообщал, что в Подмосковье водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По данным МВД, в результате аварии водитель и один из пассажиров легковушки погибли. Второй пассажир госпитализирован.