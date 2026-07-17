18-летний водитель уснул на рулем и влетел в остановку с людьми

В Чебоксарах автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате происшествия погибла женщина. Об этом сообщили в МВД Чувашской республики.
«Предварительно, 18-летний водитель “Рено Логан” съехал с проезжей части и совершил наезд на остановочный павильон, где стояли люди. В результате погибла женщина, личность которой устанавливается», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что еще один мужчина получил тяжелые травмы и в бессознательном состоянии был доставлен в больницу. Водитель сообщил сотрудникам полиции, что уснул за рулем.
Ранее KP.RU сообщал, что в Подмосковье водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По данным МВД, в результате аварии водитель и один из пассажиров легковушки погибли. Второй пассажир госпитализирован.