Трехмесячная девочка погибла после того, как мать перегрела ее феном

Жительницу Шотландии обвиняют в смерти трехмесячной дочери, которая наступила в результате воздействия горячего воздуха из фена, передает Sky News.
Инцидент произошел в городе Питерхед в сентябре 2023 года. По версии следствия, женщина причинила дочери «значительное и длительное воздействие тепла от фена на голову и тело, когда ребенок находился под ее единоличным присмотром». В результате девочка скончалась.
Приговор фигурантке дела должны вынести 14 августа.
Ранее сообщалось, что в США в результате стрельбы погибла 35-летняя женщина, которая покупала детям ледяной десерт.