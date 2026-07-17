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Трехмесячная девочка погибла после того, как мать перегрела ее феном

Трехмесячная девочка погибла после того, как мать перегрела ее феном для сушки волос.

Источник: Аргументы и факты

Жительницу Шотландии обвиняют в смерти трехмесячной дочери, которая наступила в результате воздействия горячего воздуха из фена, передает Sky News.

Инцидент произошел в городе Питерхед в сентябре 2023 года. По версии следствия, женщина причинила дочери «значительное и длительное воздействие тепла от фена на голову и тело, когда ребенок находился под ее единоличным присмотром». В результате девочка скончалась.

Приговор фигурантке дела должны вынести 14 августа.

Ранее сообщалось, что в США в результате стрельбы погибла 35-летняя женщина, которая покупала детям ледяной десерт.

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