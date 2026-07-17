В Уганде 20 школьников и их учитель погибли в ДТП

В восточной части Уганды произошла крупная дорожная авария с участием автобуса, перевозившего школьников. По информации The Sun, трагедия случилась вечером 16 июля в районе Капчорва, когда дети возвращались после загородной поездки.
По предварительным данным, у автобуса могла возникнуть техническая неисправность. После съезда с основной трассы транспортное средство врезалось в крупный камень и перевернулось.
В результате аварии многие пассажиры оказались выброшены из салона, а часть людей оказалась заблокирована внутри искореженного автобуса. Жертвами происшествия стали 20 школьников и сопровождавший их директор школы, еще около 60 человек с тяжелыми травмами были госпитализированы.
Спасательную операцию проводили экстренные службы при активной поддержке местных жителей, которые помогали эвакуировать пострадавших и доставлять их в больницы. Обстоятельства ДТП продолжают выясняться, однако известно, что участок дороги в районе холма Чеквати давно считается одним из наиболее опасных в стране из-за большого числа серьезных аварий.
Ранее в селе Яндыки под Астраханью водитель автомобиля сбил на обочине женщину с 4-летним ребенком и скрылся с места ДТП.