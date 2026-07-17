В Уганде 20 школьников и их учитель погибли в ДТП

Спасательную операцию проводили экстренные службы при активной поддержке местных жителей, которые помогали эвакуировать пострадавших и доставлять их в больницы. Обстоятельства ДТП продолжают выясняться, однако известно, что участок дороги в районе холма Чеквати давно считается одним из наиболее опасных в стране из-за большого числа серьезных аварий.