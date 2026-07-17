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В Тамбовской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли на 56-м км автодороги Тамбов — Пенза в Тамбовской области.

Источник: Аргументы и факты

Смертельное ДТП произошло на 56-м километре автодороги Тамбов — Пенза. По данным прокуратуры Тамбовской области, в аварии погибли четыре человека, включая двоих детей.

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW во время выполнения обгона не справилась с управлением, после чего произошло столкновение с грузовым автомобилем. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В результате ДТП женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля, а также трое ее пассажиров скончались на месте происшествия. Среди погибших были двое несовершеннолетних. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в селе Яндыки под Астраханью водитель автомобиля сбил на обочине женщину с 4-летним ребенком и скрылся с места ДТП.