В Тамбовской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Смертельное ДТП произошло на 56-м километре автодороги Тамбов — Пенза. По данным прокуратуры Тамбовской области, в аварии погибли четыре человека, включая двоих детей.
По предварительной информации, водитель автомобиля BMW во время выполнения обгона не справилась с управлением, после чего произошло столкновение с грузовым автомобилем. Обстоятельства аварии устанавливаются.
В результате ДТП женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля, а также трое ее пассажиров скончались на месте происшествия. Среди погибших были двое несовершеннолетних. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.
Ранее в селе Яндыки под Астраханью водитель автомобиля сбил на обочине женщину с 4-летним ребенком и скрылся с места ДТП.