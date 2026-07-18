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В Монако задержали помощницу пережившего покушение Ермолаева

В княжестве Монако правоохранительными органами была задержана помощница украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, пережившего покушение. Причиной задержания, как сообщает издание Nice-Matin со ссылкой на источники, стало незаконное проникновение в здание, которое было опечатано после взрыва.

Источник: Reuters

«Женщина была арестована в четверг, 16 июля 2026 года, на месте нападения, совершенного 29 июня в княжестве… Вход (в здание — ред.) запрещен в связи с расследованием. Однако это не помешало… подозреваемой сломать пломбы и проникнуть внутрь Sun’s Palace (жилого комплекса, возле которого произошел взрыв — ред.). Именно это и привело к ее задержанию и помещению под стражу», — говорится в материале.

В ходе допроса сотрудники правоохранительных органов установили, что задержанная не имеет прямых связей с покушением. При этом источник, близкий к семье Ермолаевых, подтвердил, что она является помощницей бизнесмена. Согласно сообщению издания, причиной ее визита на место взрыва вопреки запрету стало поручение Ермолаева, который все еще находится в больнице, «срочно забрать его паспорт».

Как уточняет Nice-Matin, помощница Ермолаева была освобождена из-под стражи в пятницу, 17 июля. В связи с отсутствием у задержанной злого умысла обвинения против нее выдвинуты не были.

Взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал Ермолаев, произошел вечером 29 июня в Монако. Генпрокурор княжества Стефан Тибо заявил, что произошедшее не квалифицируется в качестве теракта. Как сообщала газета Figaro, по приоритетной версии местных следователей, взрыв был организован СБУ, вероятно, как предупреждение для бизнесмена.

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