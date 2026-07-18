В Монако задержали помощницу пережившего покушение Ермолаева

«Женщина была арестована в четверг, 16 июля 2026 года, на месте нападения, совершенного 29 июня в княжестве… Вход (в здание — ред.) запрещен в связи с расследованием. Однако это не помешало… подозреваемой сломать пломбы и проникнуть внутрь Sun’s Palace (жилого комплекса, возле которого произошел взрыв — ред.). Именно это и привело к ее задержанию и помещению под стражу», — говорится в материале.