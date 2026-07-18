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На Камчатке зафиксирован выброс пепла вулканом Шивелуч на высоту 12 километров

По информации камчатского филиала геофизической службы РАН, вулкан Шивелуч произвёл выброс пепла на высоту 12 километров.

Источник: Life.ru

«С 07:17 до 07:32 18 июля по спутниковым данным на вулкане Шивелуч произошёл пепловый выброс на высоту около 12 000 м над уровнем моря», — уточняется в сообщении.

Действующий вулкан Шивелуч на Камчатке представляет собой комплекс из Старого Шивелуча, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Его возраст составляет 60−70 тысяч лет. Вулкан расположен в 50 км от посёлка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

Ранее в Усть-Камчатске после выброса вулкана Шивелуч шёл дождь с пеплом. Пепел поднялся на высоту 10,5 километра, а облако растянулось на 145 километров к востоку и юго-востоку. Выброс произошёл 14 июля в 17:25 по камчатскому времени, его параметры определили по спутниковым снимкам Himawari-9.

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