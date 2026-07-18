На Камчатке зафиксирован выброс пепла вулканом Шивелуч на высоту 12 километров

Ранее в Усть-Камчатске после выброса вулкана Шивелуч шёл дождь с пеплом. Пепел поднялся на высоту 10,5 километра, а облако растянулось на 145 километров к востоку и юго-востоку. Выброс произошёл 14 июля в 17:25 по камчатскому времени, его параметры определили по спутниковым снимкам Himawari-9.