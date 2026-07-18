В Чебоксарах после въезда автомобиля в остановку пострадали два человека

Ранее УМВД России по городу Чебоксары сообщило, что в ДТП погибла женщина и пострадал мужчина.
«Один человек погиб, один в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение, еще один человек после осмотра медиками от госпитализации отказался», — сказал собеседник агентства.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами.
Автомобиль Renault Logan 17 июля около 22:00 мск под управлением 18-летнего водителя врезался в остановку общественного транспорта «Ул. Афанасьева», на которой в этом момент находились люди.
По данным прокуратуры Чувашии, предварительное освидетельствование не выявило у водителя признаков алкогольного опьянения. Установлено, что он получил права чуть более месяца назад.