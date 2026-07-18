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В Чебоксарах после въезда автомобиля в остановку пострадали два человека

ЧЕБОКСАРЫ, 18 июля. /ТАСС/. Два человека, по уточненным данным, пострадали в результате въезда автомобиля в остановку общественного транспорта в Чебоксарах, еще один — погиб. Об этом сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

Источник: РИА "Новости"

Ранее УМВД России по городу Чебоксары сообщило, что в ДТП погибла женщина и пострадал мужчина.

«Один человек погиб, один в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение, еще один человек после осмотра медиками от госпитализации отказался», — сказал собеседник агентства.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

Автомобиль Renault Logan 17 июля около 22:00 мск под управлением 18-летнего водителя врезался в остановку общественного транспорта «Ул. Афанасьева», на которой в этом момент находились люди.

По данным прокуратуры Чувашии, предварительное освидетельствование не выявило у водителя признаков алкогольного опьянения. Установлено, что он получил права чуть более месяца назад.

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