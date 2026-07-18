В Чебоксарах машина въехала в остановку с людьми

В Чебоксарах легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в остановочный павильон, где находились люди. По данным МВД по Чувашии, в результате происшествия погибла женщина, личность которой устанавливается.
По предварительной информации, за рулем Renault Logan находился 18-летний водитель. После аварии он сообщил сотрудникам полиции, что уснул во время движения. Еще один пострадавший — мужчина — был госпитализирован в бессознательном состоянии.
ДТП произошло вечером возле дома № 36 по Московскому проспекту. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
Ранее смертельное ДТП произошло на 56-м километре автодороги Тамбов — Пенза. По данным прокуратуры Тамбовской области, в аварии погибли четыре человека, включая двоих детей.