Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чебоксарах машина въехала в остановку с людьми

Машина въехала в остановку с людьми в Чебоксарах, в результате происшествия погибла женщина.

Источник: Аргументы и факты

В Чебоксарах легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в остановочный павильон, где находились люди. По данным МВД по Чувашии, в результате происшествия погибла женщина, личность которой устанавливается.

По предварительной информации, за рулем Renault Logan находился 18-летний водитель. После аварии он сообщил сотрудникам полиции, что уснул во время движения. Еще один пострадавший — мужчина — был госпитализирован в бессознательном состоянии.

ДТП произошло вечером возле дома № 36 по Московскому проспекту. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее смертельное ДТП произошло на 56-м километре автодороги Тамбов — Пенза. По данным прокуратуры Тамбовской области, в аварии погибли четыре человека, включая двоих детей.

Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.
Читать дальше