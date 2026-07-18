В Британии временно запретили паровозы после пожара из-за «Хогвартс-экспресса»

Ранее два пассажирских поезда столкнулись возле города Бедфорд на юге Англии. Оба состава следовали в Лондон из Ноттингема и Корби. По предварительным данным, скоростной поезд из Корби врезался в пригородный состав из Ноттингема. Несколько пассажиров получили травмы, в том числе переломы. К месту происшествия направили воздушную скорую помощь и подразделения экстренных служб.